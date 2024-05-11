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Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну "Кинджалами"

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 13:19
Розвідка ідентифікувала росіян, які атакують Україну Кинджалами
Денис Ахмадеєв, російський офіцер, відповідальний за ракетні удари "Кинджала" по Україні. Скріншот: ГУР

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ, які атакують Україну "Кинджалами".

Джерело: ГУР

Деталі: Також ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

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Серед 44 росіян є полковник, сім підполковників та декілька майорів. Повний перелік можна побачити на сайті ГУР. 

44 оап ОсП (в/ч 83122) сформований 1 грудня 2021 року, місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

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Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Довідково: Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

Теми: розвідкаавіаракетний удар
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