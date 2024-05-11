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Разведка идентифицировала россиян, которые атакуют Украину "Кинжалами"

Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 13:19
Разведка идентифицировала россиян, которые атакуют Украину Кинжалами
Денис Ахмадеев, российский офицер, ответственный за ракетные удары "Кинжала" по Украине. Скриншот: ГУР

Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, которые атакуют Украину "Кинжалами"

Источник: ГУР

Детали: Также идентифицировано семь офицеров из числа технического персонала полка.

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Среди 44 россиян есть полковник, семь подполковников и несколько майоров. Полный перечень можна увидеть на сайте ГУР. 

44 оап ОСП (в/ч 83122) сформирован 1 декабря 2021 года, место постоянной дислокации: аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов - истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

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Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Справка: Авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "кинжал" (боевая часть 500 кг, возможно ядерное вооружение); назначение - нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается путем разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (то есть МиГ-31К выполняет роль "первой ступени").

Темы: разведкаавиаракетный удар
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