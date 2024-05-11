У Донецьку пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про роботу російської ППО
Субота, 11 травня 2024, 14:10
В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки російської ППО перед цим.
Джерело: "Новини Донбасу", "РИА Новости"
Деталі: Окупанти традиційно звинуватили в обстрілах Україну. За їхніми даними, нібито був удар ракетами з HIMARS по Ленінському району Донецька, де "готувався автопробіг на честь 10-річчя "ДНР".
Реклама:
Російські ЗМІ також пишуть, що постраждав місцевий ресторан Paradise.
"Новини Донбасу" з посиланням на місцевих жителів пише, що перед прильотом вони чули роботу ППО РФ.
ВІДЕО ДНЯ
За версією "правоохоронних органів", одна людина загинула.