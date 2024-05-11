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У Донецьку пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про роботу російської ППО

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 14:10
У Донецьку пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про роботу російської ППО
фото з соцмереж

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки російської ППО перед цим.

Джерело: "Новини Донбасу", "РИА Новости"

Деталі: Окупанти традиційно звинуватили в обстрілах Україну. За їхніми даними, нібито був удар ракетами з HIMARS по Ленінському району Донецька, де "готувався автопробіг на честь 10-річчя "ДНР".

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Російські ЗМІ також пишуть, що постраждав місцевий ресторан Paradise.

"Новини Донбасу" з посиланням на місцевих жителів пише, що перед прильотом вони чули роботу ППО РФ.

ВІДЕО ДНЯ

За версією "правоохоронних органів", одна людина загинула.

Теми: Донецьквійна
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