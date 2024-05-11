В Донецке прогремели взрывы. СМИ пишут о работе российской ПВО

В оккупированном Донецке днем 11 мая раздались взрывы. Местные жители сообщают о звуках российской ПВО перед этим.

Источник: "Новости Донбасса", "РИА Новости"

Детали: Оккупанты традиционно обвинили в обстрелах Украину. По их данным, якобы был удар ракетами из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где "готовился автопробег в честь 10-летия "ДНР".

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Российские СМИ также пишут, что пострадал местный ресторан Paradise.

"Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей пишет, что перед прилетом они слышали работу ПВО РФ.

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По версии "правоохранительных органов", один человек погиб.