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В Донецке прогремели взрывы. СМИ пишут о работе российской ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 14:10
В Донецке прогремели взрывы. СМИ пишут о работе российской ПВО
фото с соцсетей

В оккупированном Донецке днем 11 мая раздались взрывы. Местные жители сообщают о звуках российской ПВО перед этим.

Источник: "Новости Донбасса", "РИА Новости"

Детали: Оккупанты традиционно обвинили в обстрелах Украину. По их данным, якобы был удар ракетами из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где "готовился автопробег в честь 10-летия "ДНР".

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Российские СМИ также пишут, что пострадал местный ресторан Paradise.

"Новости Донбасса" со ссылкой на местных жителей пишет, что перед прилетом они слышали работу ПВО РФ.

ВИДЕО ДНЯ

По версии "правоохранительных органов", один человек погиб.

Темы: Донецквойна
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