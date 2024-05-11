США погодили продаж Україні трьох установок HIMARS

Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS за приблизно 30 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону

Деталі: Як йдеться у заяві відомства, Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси HIMARS, які профінансує уряд Німеччини.

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Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні.

Напередодні президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів зі складів американської армії.

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У новому пакеті США містяться додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS із боєприпасами, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами".

Нагадаємо: Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.