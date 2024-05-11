США согласовали продажу Украине трех установок HIMARS

Государственный департамент США одобрил срочную продажу правительству Украины трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS за примерно 30 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

Детали: Как говорится в заявлении ведомства, Украина обратилась с просьбой приобрести три ракетных комплекса HIMARS, которые профинансирует правительство Германии.

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Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует срочной продажи Украине указанных систем, которые поступят из запасов армии Соединенных Штатов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов со складов американской армии.

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В новом пакете США содержатся дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные системы HIMARS с боеприпасами, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами".

Напомним: Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.