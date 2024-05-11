Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського
Субота, 11 травня 2024, 15:29
Міноборони оприлюднило ролик про український військових, який є майже точною копією ролика з США.
Джерело: "Детектор Медіа", журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва
Деталі: За даними видання, його знімала компанія дружини Кирила Тимошенка, колишнього заступника глави ОП та чинного радника міністра оборони.
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Назва компанії Альони Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко займається інформаційною політикою та комунікаціями у Міноборони.
Хронометраж роликів теж практично однаковий – співпадає навіть хронологія.
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Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського https://t.co/8S02ySIO1p pic.twitter.com/O4WNwPLkxt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024