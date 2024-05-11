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Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 15:29
Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського
колаж УП, скриншоти

Міноборони оприлюднило ролик про український військових, який є майже точною копією ролика з США.

Джерело: "Детектор Медіа", журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва

Деталі: За даними видання, його знімала компанія дружини Кирила Тимошенка, колишнього заступника глави ОП та чинного радника міністра оборони.

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Назва компанії Альони Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко займається інформаційною політикою та комунікаціями у Міноборони.

Хронометраж роликів теж практично однаковий – співпадає навіть хронологія.

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Теми: МіноборонивійнаТимошенко
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