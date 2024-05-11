Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського

Міноборони оприлюднило ролик про український військових, який є майже точною копією ролика з США.

Джерело: "Детектор Медіа", журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва

Деталі: За даними видання, його знімала компанія дружини Кирила Тимошенка, колишнього заступника глави ОП та чинного радника міністра оборони.

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Назва компанії Альони Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко займається інформаційною політикою та комунікаціями у Міноборони.

Хронометраж роликів теж практично однаковий – співпадає навіть хронологія.

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