Минобороны обнародовало ролик, который является копией американского
Суббота, 11 мая 2024, 15:29
Минобороны обнародовало ролик об украинских военных, который является почти точной копией ролика из США.
Источник: "Детектор Медиа", журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева
Детали: По данным издания, его снимала компания жены Кирилла Тимошенко, бывшего заместителя главы ОП и действующего советника министра обороны.
Реклама:
Название компании Алены Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко занимается информационной политикой и коммуникациями в Минобороны.
Хронометраж роликов тоже практически одинаковый - совпадает даже хронология.
ВИДЕО ДНЯ
Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського https://t.co/8S02ySIO1p pic.twitter.com/O4WNwPLkxt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024