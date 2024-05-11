Минобороны обнародовало ролик, который является копией американского

Минобороны обнародовало ролик об украинских военных, который является почти точной копией ролика из США.

Источник: "Детектор Медиа", журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева

Детали: По данным издания, его снимала компания жены Кирилла Тимошенко, бывшего заместителя главы ОП и действующего советника министра обороны.

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Название компании Алены Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко занимается информационной политикой и коммуникациями в Минобороны.

Хронометраж роликов тоже практически одинаковый - совпадает даже хронология.

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