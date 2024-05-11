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Макрон сподівається "всім серцем", що Франції не доведеться воювати в Україні

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 16:55
Макрон сподівається всім серцем, що Франції не доведеться воювати в Україні
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що французам не доведеться воювати в Україні, однак не виключив "втручання" на українському боці.

Джерело: Макрон у соцмережі Х, відповідаючи на питання інтернет-користувачів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: За його словами, в якийсь момент європейці повинні бути готові зупинити Росію від подальшого просування вперед в Україні, але він сподівається "всім серцем, що нам не доведеться воювати".

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Пряма мова: "Якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ось чому ми повинні озброюватися, і ось чому ми повинні бути стримуючим фактором та бути переконливими для наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко й загрожуватимете нашим інтересам, моїй власній безпеці, то я не виключаю втручання".

Більше деталей: Макрон наголосив, що на кону суверенітет і територіальна цілісність України, але водночас верховенство права та спільні правила також під загрозою.

"І якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то переможе право найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, адже це відбувається за 1500 кілометрів від нас... Отже, в Україні на карту поставлено наше майбутнє й наша безпека", – резюмував президент Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Французький президент Емманюель Макрон нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити "провокаційну" політику Парижа. Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує "тактику залякування".

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні

Теми: МакронФранціявійна
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