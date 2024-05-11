Макрон надеется "всем сердцем", что Франции не придется воевать в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что французам не придется воевать в Украине, однако не исключил "вмешательства" на украинской стороне.

Источник: Макрон в соцсети Х, отвечая на вопросы интернет-пользователей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: По его словам, в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине, но он надеется "всем сердцем, что нам не придется воевать".

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Прямая речь: "Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства".

Больше деталей: Макрон подчеркнул, что на кону суверенитет и территориальная целостность Украины, но в то же время верховенство права и общие правила также под угрозой.

"И если мы оставим все так, как есть в Украине, то победит право сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, ведь это происходит за 1500 километров от нас... Итак, в Украине на карту поставлено наше будущее и наша безопасность", – резюмировал президент Франции.

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Что предшествовало: Французский президент Эмманюэль Макрон недавно возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину.

Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа. Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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