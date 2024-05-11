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Росіяни завдали удару по інфраструктурі в передмісті Сум: є загибла

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 17:44
Росіяни завдали удару по інфраструктурі в передмісті Сум: є загибла
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

У суботу вдень російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум, загинула жінка.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 11 травня, ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру.

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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по передмістю Сум загинула жінка 1987 року народження. Вона отримала множинні поранення, несумісні з життям.

Теми: Сумиракетний удар
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