Росіяни завдали удару по інфраструктурі в передмісті Сум: є загибла
Субота, 11 травня 2024, 17:44
У суботу вдень російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум, загинула жінка.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Сьогодні, 11 травня, ворог наніс ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру.
Реклама:
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".
Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по передмістю Сум загинула жінка 1987 року народження. Вона отримала множинні поранення, несумісні з життям.