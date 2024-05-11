Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне нанесли удар по инфраструктуре в пригороде Сум: есть погибшая

Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 17:44
Россияне нанесли удар по инфраструктуре в пригороде Сум: есть погибшая
иллюстративное фото из Telegram Сумской ОГА

В субботу днем российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум, погибла женщина.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

Реклама:

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что в результате ракетного удара по пригороду Сум погибла женщина 1987 года рождения. Она получила множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Темы: Сумыракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ написали, что вертолет с президентом Ирана упал из-за "технической неисправности"

21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света – "Укрэнерго"

МОУ: Военным не нужно обновлять свои данные – что делать, если Резерв+ показал "в розыске"

Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Арестовали пограничника, который застрелил нарушителя границы на Закарпатье

Все новости...
Сумы
В Сумах и Харькове частично исчез свет – СМИ
В Сумах слышали взрывы, в ОВА заявили об обстреле системами залпового огня
Россияне ударили КАБами по промышленному объекту в Сумах
Последние новости
21:25
Остин: Ожидаем, что Украина будет использовать предоставленное оружие на своей территории
21:21
BMW ввезла в США 8 тысяч авто с запчастями от запрещенного китайского поставщика
21:16
Генштаб: На Харьковском направлении было 4 столкновения, на Покровском – 32
20:52
В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время
20:43
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли третью за день воздушную тревогу
20:43
В США не планируют отправлять свои военных инструкторов в Украину 
20:42
"Киевстар" закупил генераторы для работы во время блэкаутов: покроют до 15% потребности ключевых сайтов
20:39
Армия РФ атаковала Херсонщину, пострадали два человека
20:28
Для автобусных перевозчиков уберут бюрократию по открытию маршрутов за границу
20:26
МОН: В сети распространяют фейковое письмо о сборе данных школьников для реестра призывников
Все новости...
Реклама:
Реклама: