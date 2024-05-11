Россияне нанесли удар по инфраструктуре в пригороде Сум: есть погибшая

В субботу днем российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум, погибла женщина.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.

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На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что в результате ракетного удара по пригороду Сум погибла женщина 1987 года рождения. Она получила множественные ранения, несовместимые с жизнью.