Россияне нанесли удар по инфраструктуре в пригороде Сум: есть погибшая
Суббота, 11 мая 2024, 17:44
В субботу днем российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум, погибла женщина.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня, 11 мая, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра.
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На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".
Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что в результате ракетного удара по пригороду Сум погибла женщина 1987 года рождения. Она получила множественные ранения, несовместимые с жизнью.