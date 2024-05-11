На Херсонщині дідусь і онук підірвалися на російській міні через козу

У селі Музиківка на Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на російській міні, його госпіталізували, також постраждав дідусь хлопчика.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У Музиківці на російській міні підірвалась дитина.

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11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітки та живота. Нині він – в операційній.

Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості".

Оновлено: Пізніше Прокудін додав, що внаслідок підриву на російській міні в Музиківці також постраждав дідусь хлопчика.

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У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу.

Пряма мова Прокудіна: "Дідусь із онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталась через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза.

11-річного хлопчика вже прооперували. Нині його життю нічого не загрожує".