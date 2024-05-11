На Херсонщине дедушка и внук подорвались на российской мине из-за козы

В селе Музыковка на Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на российской мине, его госпитализировали, также пострадал дедушка мальчика.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В Музыковке на российской мине подорвался ребенок.

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11-летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног, грудной клетки и живота. Сейчас он – в операционной.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести".

Обновлено: Позже Прокудин добавил, что в результате подрыва на российской мине в Музыковке также пострадал дедушка мальчика.

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У 63-летнего мужчины диагностировали осколочное ранение ног и спины. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Прямая речь Прокудина: "Дедушка с внуком пасли скот вблизи канала. Трагедия произошла из-за того, что на взрывоопасный предмет наступила коза.

11-летнего мальчика уже прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает".