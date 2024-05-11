Німецькі депутати пропонують, щоб країни НАТО збивали дрони над Україною
Члени парламенту Німеччини від владних "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО захищали західну частину України.
Джерело: депутати Бундестагу в коментарі виданню FAZ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW
Деталі: На думку представниці "Зелених" Агнешки Бруггер, буде вірним "розташувати системи ППО на кордонах сусідніх (з Україною) держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".
Своєю чергою, її однопартієць Антон Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України "з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі".
Водночас депутат від "Вільних демократів" Маркус Фабер заявив, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому назвав необхідним гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.
"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною) можливим", – додав він.
Представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер також виступає за те, щоб сили НАТО збивали російські дрони над Україною.
"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", – переконаний він.
Як приклад, опозиціонер згадав про Ізраїль, якому у квітні США, Франції та Британія допомогли відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану та його проксі.
За його словами, це говорить про те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, автоматично не стають сторонами конфлікту.
У матеріалі йдеться, що ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.
- У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон напередодні також пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.
- Кемерон сказав, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації.