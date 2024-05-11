Немецкие депутаты предлагают, чтобы страны НАТО сбивали дроны над Украиной
Члены парламента Германии от правящих "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО защищали западную часть Украины.
Источник: депутаты Бундестага в комментарии изданию FAZ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW
Детали: По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет верным "расположить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".
В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе".
В то же время депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.
"При таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", – добавил он.
Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.
"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", – убежден он.
В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Великобритания помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.
По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.
В материале говорится, что идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.
Предыстория:
- Ранее президент Владимир Зеленский выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.
- В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны , которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон накануне также объяснил, почему в отличие от Израиля, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.
- Кэмерон сказал, что втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками приведет к эскалации.