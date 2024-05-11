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У центрі Броварів вибухнула граната, є поранені

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 22:12
У центрі Броварів вибухнула граната, є поранені
місце події, фото поліції

У центрі Броварів Київської області у суботу ввечері пролунав вибух гранати, двоє осіб постраждали.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram, поліція Київської області

Пряма мова Сапожка: "В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 пролунав вибух.

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За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.

На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються".

Оновлено: Пізніше поліція Київської області повідомила, що чоловік, якого переслідував поліцейський, кинув гранату в бік правоохоронця, вони обоє дістали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

Подія трапилась сьогодні близько 21:00.

Дослівно поліція: "Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник.

Потерпілим на даний час надається уся необхідна медична допомога. Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ".

Теми: Броваривибух
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