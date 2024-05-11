В центре Броваров взорвалась граната, есть раненые

В центре Броваров Киевской области в субботу вечером прогремел взрыв гранаты, два человека пострадали.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram, полиция Киевской области

Прямая речь: "В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20.40 прогремел взрыв.

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По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции.

На месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются".

Обновлено: Позже полиция Киевской области сообщила, что мужчина, которого преследовал полицейский, бросил гранату в сторону правоохранителя, они оба получили ранения.

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Происшествие случилось сегодня около 21:00.

Дословно полиция: "Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов относительно хулиганских действий неизвестным лицом. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель.

Пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи инкриминируют задержанному ст. 348 УК и ч. 1 ст. 263 УК".