У Тбілісі тисячі людей протестують проти закону про "іноагентів"

Тисячі людей вийшли у суботу на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq Реклама: May 11, 2024

Деталі: Акцію у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Люди почали збиратися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС і своїми гаслами.

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На шляху завітали також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.

На даний час кількість демонстрантів може сягати від багатьох тисяч до десятків тисяч, площа повністю заповнена людьми.

На встановленій сцені проходять промови та музичні виступи.

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