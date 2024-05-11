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У Тбілісі тисячі людей протестують проти закону про "іноагентів"

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 22:01
У Тбілісі тисячі людей протестують проти закону про іноагентів
протест у Тбілісі 11 травня, фото: Зураб Джавахадзе, "Эхо Кавказа"

Тисячі людей вийшли у суботу на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Акцію у столиці Грузії 11 травня анонсували як можливо найбільшу за увесь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу". 

Люди почали збиратися на "Європейський марш" ще на початку вечора у трьох різних місцях та рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії та ЄС і своїми гаслами.

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На шляху завітали також до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських. 

На даний час кількість демонстрантів може сягати від багатьох тисяч до десятків тисяч, площа повністю заповнена людьми.

На встановленій сцені проходять промови та музичні виступи. 

Передісторія:

  • Цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів. Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.
  • На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.
  • Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії. Додаткові попередження пролунали і від Білого дому та Конгресу США.
  • Прем'єр Грузії у відповідь на тиск натякнув, що "Грузинська мрія" готова до дрібних поступок у тексті проєкту, але відкинув можливість суттєвих змін. 

Теми: Грузіяакції
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