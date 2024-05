У Тбілісі тисячі людей протестують проти закону про "іноагентів"

Тисячі людей вийшли у суботу на площу Європи у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq

