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В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об "иноагентах"

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 22:01
В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об иноагентах
протест в Тбилиси 11 мая, фото: Зураб Джавахадзе, "Эхо Кавказа"

Тысячи людей вышли в субботу на площадь Европы в Тбилиси с протестом против принятия скандального закона об "иноагентах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Акцию в столице Грузии 11 мая анонсировали как возможно самую большую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали собираться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда к площади Европы с флагами Грузии и ЕС и своими лозунгами.

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По пути посетили также офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

В настоящее время количество демонстрантов может достигать от многих тысяч до десятков тысяч, площадь полностью заполнена людьми.

На установленной сцене проходят речи и музыкальные выступления.

Предыстория:

  • На этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов. Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.
  • На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут. Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
  • Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии. Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.
  • Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.

Темы: Грузияакции
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