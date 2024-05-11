В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об "иноагентах"

Тысячи людей вышли в субботу на площадь Европы в Тбилиси с протестом против принятия скандального закона об "иноагентах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Europe Square in Tbilisi right now.

Everyone hasn't reached it yet.

Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDq Реклама: May 11, 2024

Детали: Акцию в столице Грузии 11 мая анонсировали как возможно самую большую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Люди начали собираться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда к площади Европы с флагами Грузии и ЕС и своими лозунгами.

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По пути посетили также офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

В настоящее время количество демонстрантов может достигать от многих тысяч до десятков тысяч, площадь полностью заполнена людьми.

На установленной сцене проходят речи и музыкальные выступления.

Предыстория: