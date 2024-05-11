В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об "иноагентах"
Тысячи людей вышли в субботу на площадь Европы в Тбилиси с протестом против принятия скандального закона об "иноагентах".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"
Europe Square in Tbilisi right now.
Everyone hasn't reached it yet.
Protest against foreign agents bill pic.twitter.com/DNlZxjrRDqРеклама:— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) May 11, 2024
Детали: Акцию в столице Грузии 11 мая анонсировали как возможно самую большую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".
Люди начали собираться на "Европейский марш" еще в начале вечера в трех разных местах и двинулись оттуда к площади Европы с флагами Грузии и ЕС и своими лозунгами.
По пути посетили также офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.
В настоящее время количество демонстрантов может достигать от многих тысяч до десятков тысяч, площадь полностью заполнена людьми.
На установленной сцене проходят речи и музыкальные выступления.
Предыстория:
- На этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов. Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.
- На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут. Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
- Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии. Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.
- Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.