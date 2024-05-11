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Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини – "Гострі картузи"

Катерина ТищенкоСубота, 11 травня 2024, 23:28
Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини – Гострі картузи
північ Харківщини, скріншот deepstatemap

Підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України заявив, що Сили оборони були змушені залишити деякі позиції на півночі Харківщини, і населені пункті перейшли під контроль ворога.

Джерело: "Гострі картузи" у Telegram, аналітичний проєкт DeepState

Деталі: У суботу ввечері "Гострі картузи" повідомили, що через великий натиск росіян українським оборонцям довелося відійти з деяких позицій.

"О чотирнадцятій годині розпочалися бої за н.п. Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - йдеться в повідомленні.

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"Гострі картузи" оприлюднили відео з Харківщини.

"Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під російський контроль. Станом на 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке", – говорять бійці на відео.

Проєкт DeepState повідомив, що на одному з відео підрозділу "Гострі картузи" ворожа піхотна колона рухається південніше села Мороховець.

 

DeepState також повідомляє, що в південній частині села Огірцеве, що біля Вовчанська, дрони фіксували ворожу техніку, що свідчить про просування ворога.

Оновлено: Вночі DeepState уточнив, що ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Теми: Харківська областьвійна
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