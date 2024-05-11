Силы обороны отошли с некоторых позиций на севере Харьковщины – "Гострі картузи"
Подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины заявило, что Силы обороны были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковщины, и населенные пункты перешли под контроль врага.
Источник: "Гострі картузи" в Telegram, аналитический проект DeepState
Підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Нацгвардії заявив, що Силам оборони довелося відійти з деяких позицій на Харківщині. Відео з Telegram "Гострих картузів" pic.twitter.com/QUhPsXSn1ZРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 11, 2024
Детали: В субботу вечером "Гострі картузи" сообщили, что из-за большого натиска россиян украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.
"В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.
"Гострі картузи" опубликовали видео с Харьковщины.
"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое", - говорят бойцы на видео.
Проект DeepState сообщил, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" вражеская пехотная колонна движется южнее села Мороховец.
DeepState также сообщает, что в южной части села Огирцево, что возле Волчанска, дроны фиксировали вражескую технику, что свидетельствует о продвижении врага.
Обновлено: Ночью DeepState уточнил, что враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.