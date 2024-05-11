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Силы обороны отошли с некоторых позиций на севере Харьковщины – "Гострі картузи"

Катерина ТищенкоСуббота, 11 мая 2024, 23:28
Силы обороны отошли с некоторых позиций на севере Харьковщины – Гострі картузи
север Харьковщины, скриншот deepstatemap

Подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины заявило, что Силы обороны были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковщины, и населенные пункты перешли под контроль врага.

Источник: "Гострі картузи" в Telegram, аналитический проект DeepState

Детали: В субботу вечером "Гострі картузи" сообщили, что из-за большого натиска россиян украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.

"В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.

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"Гострі картузи" опубликовали видео с Харьковщины.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое", - говорят бойцы на видео.

Проект DeepState сообщил, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" вражеская пехотная колонна движется южнее села Мороховец.

 

DeepState также сообщает, что в южной части села Огирцево, что возле Волчанска, дроны фиксировали вражескую технику, что свидетельствует о продвижении врага.

Обновлено: Ночью DeepState уточнил, что враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Темы: Харьковская областьвойна
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