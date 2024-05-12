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Економія електроенергії: Укрзалізниця вимикає підсвітку найбільших вокзалів

Ольга Глущенко Неділя, 12 травня 2024, 00:20
Економія електроенергії: Укрзалізниця вимикає підсвітку найбільших вокзалів
центральний вокзал Києва, ілюстративне фото УЗ

Укрзалізниця повідомила, що у пікові години вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Дослівно: "У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова".

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"Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення".

Теми: Укрзалізницяелектроенергія
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