Економія електроенергії: Укрзалізниця вимикає підсвітку найбільших вокзалів

Укрзалізниця повідомила, що у пікові години вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Дослівно: "У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова".

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"Також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення".