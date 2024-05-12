Экономия электроэнергии: Укрзализныця выключает подсветку крупнейших вокзалов
Воскресенье, 12 мая 2024, 00:20
Укрзализныця сообщила, что в пиковые часы выключает подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.
Источник: Укрзализныця в Facebook
Дословно: "В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова".
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"Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания".