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Экономия электроэнергии: Укрзализныця выключает подсветку крупнейших вокзалов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 00:20
Экономия электроэнергии: Укрзализныця выключает подсветку крупнейших вокзалов
центральный вокзал Киева, иллюстративное фото УЗ

Укрзализныця сообщила, что в пиковые часы выключает подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Дословно: "В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова".

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"Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания".

Темы: Укрзализныцяэлектроэнергия
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