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У Білорусі "вагнерівці" готують операторів БпЛА для війни в Україні – спротив

Ольга Глущенко Неділя, 12 травня 2024, 02:24
У Білорусі вагнерівці готують операторів БпЛА для війни в Україні – спротив
Найманець групи "Вагнер", фото РИА Новости

За даними національного спротиву, в Білорусі інструктори "ПВК Вагнер" проводять двотижневі курси для мобілізованих російської армії з опанування операторських навичок управління БпЛА.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Саме тут (у Білорусі – ред.) інструктори "ПВК Вагнер" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.

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Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну".

Деталі: У спротиві зазначають, що інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників "ПВК Вагнер" і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де "гроші платять більші".

За інформацією ЦНС, за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.

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"Скоро "охочих" воювати в Україні будуть відправляти на передову відразу з військкомату", – додають у повідомленні.

Нагадаємо: За даними національного спротиву, бойовики російської ПВК "Вагнер" продовжують навчання білоруської армії.

Теми: ВагнерБілорусьбезпілотникивійна
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