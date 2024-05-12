У Білорусі "вагнерівці" готують операторів БпЛА для війни в Україні – спротив
За даними національного спротиву, в Білорусі інструктори "ПВК Вагнер" проводять двотижневі курси для мобілізованих російської армії з опанування операторських навичок управління БпЛА.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Саме тут (у Білорусі – ред.) інструктори "ПВК Вагнер" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.
Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну".
Деталі: У спротиві зазначають, що інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників "ПВК Вагнер" і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де "гроші платять більші".
За інформацією ЦНС, за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.
"Скоро "охочих" воювати в Україні будуть відправляти на передову відразу з військкомату", – додають у повідомленні.
Нагадаємо: За даними національного спротиву, бойовики російської ПВК "Вагнер" продовжують навчання білоруської армії.