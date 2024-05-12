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Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть лишатися в Німеччині – Шольц

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 09:19
Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть лишатися в Німеччині – Шольц
getty images

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині.

Джерело: Шольц під час виступу на заході групи газет RND, повідомляє DW, "Європейська правда"

Деталі: "Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив канцлер.

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Шольц також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", – додав він.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте раніше відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теми: Німеччинабіженцівійна
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