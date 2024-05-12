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Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии - Шольц

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 09:19
Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии - Шольц
getty images

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.

Источник: Шольц во время выступления на мероприятии группы газет RND, сообщает DW, "Европейская правда"

Детали: "Правовая ситуация такова, что проживание здесь не ставится под сомнение. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", – отметил канцлер.

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Шольц также призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", – добавил он.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее отвергла сообщения, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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Темы: Германиябеженцывойна
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