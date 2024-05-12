У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки
Неділя, 12 травня 2024, 11:48
У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки.
Деталі: Перед цим кремлівські ЗМІ писали, що в Бєлгороді працює ППО. Уже тоді було відомо, що в одному з районів міста підіймався стовп диму.
Реклама:
Офіційно повідомляється про двох постраждалих.
Що стало причиною руйнування - невідомо.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: Пізніше стало відомо, що дах будинку, який залишався від початку, впав. ЗМІ пишуть, що уламки могли впасти на рятувальників.
Скільки людей під завалами - невідомо.