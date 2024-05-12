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У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки

Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 11:48
У Бєлгороді обвалився цілий під'їзд 10-поверхівки
скриншот з відео

У російському Бєлгороді під час повітряної тривоги обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки.

Джерело: Readovka, ТАСС

Деталі: Перед цим кремлівські ЗМІ писали, що в Бєлгороді працює ППО. Уже тоді було відомо, що в одному з районів міста підіймався стовп диму.

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Офіційно повідомляється про двох постраждалих.

Що стало причиною руйнування - невідомо.

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Оновлено: Пізніше стало відомо, що дах будинку, який залишався від початку, впав. ЗМІ пишуть, що уламки могли впасти на рятувальників.

Скільки людей під завалами - невідомо.

Теми: РосіяППО
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