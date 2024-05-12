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В Белгороде после работы ППО разрушен целый подъезд 10-этажки

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 11:48
В Белгороде после работы ППО разрушен целый подъезд 10-этажки
скриншот с видео

В российском Белгороде во время воздушной тревоги разрушен целый подъезд многоэтажки.

Источник: Readovka, ТАСС

Детали: Перед этим кремлевские СМИ писали, что в Белгороде работает ПВО. Уже тогда было известно, что в одном из районов города поднимается столб дыма.

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Официально сообщается о двух пострадавших.

Что стало причиной разрушения - неизвестно.

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Обновлено: Позже стало известно, что крыша дома, которая оставалась от начала, упала. СМИ пишут, что обломки могли упасть на спасателей.

Сколько людей под завалами - неизвестно.

Темы: РосcияПВО
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