У Варшаві велика пожежа в торговому центрі

У польській столиці Варшаві у неділю, 12 травня, спалахнула масштабна пожежа в одному з торгових центрів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За повідомленням пожежної служби, весь центр був охоплений вогнем, а будівля повністю знищена. Вогонь швидко поширювався через легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

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Ліквідацією пожежі займаються 180 пожежників. Операція може тривати до десятка годин, прогнозують у Національній пожежній службі.

Рятувальні роботи проводить також Група хімічного та екологічного порятунку. Однак наразі прилади не зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Вогонь швидко поширювався через накопичені всередині легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

ВІДЕО ДНЯ

Pożar hali zakupowej Marywilska 44 w Warszawie. pic.twitter.com/rB79t4lNBh — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) May 12, 2024

За словами пожежників, вогонь, ймовірно, спалахнув у кількох місцях. Перші пожежні підрозділи прибули на місце події через 11 хвилин після отримання повідомлення про надзвичайну подію. На той час вогонь вже охопив дві третини залу.

До моменту прибуття пожежників практично вся будівля центру вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився.

Наразі причина загоряння невідома.

Всі прилеглі до торгового центру вулиці наразі перекриті.