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В Варшаве крупный пожар в торговом центре

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 12:37
В Варшаве крупный пожар в торговом центре
фото: RMF

В польской столице Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул масштабный пожар в одном из торговых центров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Детали: По сообщению пожарной службы, весь зал был охвачен огнем, а здание полностью уничтожено. Огонь быстро распространялся из-за накопленных внутри легковоспламеняющихся материалов, преимущественно текстиля.

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Ликвидацией пожара занимаются 180 пожарных. Операция может продлиться до десятка часов, прогнозируют в Национальной пожарной службе.

Спасательные работы проводит также Группа химического и экологического спасения. Однако пока приборы не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

По словам пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул в нескольких местах. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 11 минут после получения сообщения о чрезвычайном происшествии. К тому времени огонь уже охватил две трети зала.

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К моменту прибытия пожарных практически все здание центра уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

На данный момент причина возгорания неизвестна.

Все прилегающие к торговому центру улицы сейчас перекрыты.

Темы: Польшапожар
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