Розвідка Британії проаналізувала рекордні збитки російського "Газпрому"

Розвідка Великої Британії проаналізувала інформацію про рекордні збитки російської державної компанії "Газпром".

Джерело: огляд розвідки Британії, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві нагадали, що "Газпром" повідомив про найбільший річний збиток за останні 25 років. У 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 6,9 мільярда доларів.

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Як зазначили у розвідці, вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому".

Повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше до 2030 року, додають британські аналітики.

Хоча "Газпром" зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 відсотків втрачених європейських продажів у 2023 році, зазначено в огляді.

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У розвідці припускають, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

У 2023 році "Газпром" сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету РФ, зазначає британська розвідка.

Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, додали у відомстві.