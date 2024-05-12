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Разведка Британии проанализировала рекордные убытки российского "Газпрома"

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 13:40
Разведка Британии проанализировала рекордные убытки российского Газпрома
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании посвятила свой обзор информации о рекордных убытках российской государственной компании "Газпром".

Источник: обзор разведки Британии, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что "Газпром" сообщил о самом большом годовом убытке за последние 25 лет. В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку в размере около 6,9 миллиарда долларов.

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Как отметили в разведке, вторжение России в Украину в 2022 году и дальнейшее ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома".

Полная переориентация экспорта "Газпрома" с европейских рынков, вероятно, будет продолжать ограничивать его доходы как минимум до 2030 года, добавляют британские аналитики.

Хотя "Газпром" смог переориентировать часть своей торговли на альтернативные рынки, из-за инфраструктурных ограничений, они, вероятно, составляли лишь от 5 до 10 процентов потерянных европейских продаж в 2023 году, указано в обзоре.

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В разведке предполагают, что увеличение или будущие продажи будут зависеть от строительства новой инфраструктуры, например, газопровода "Сила Сибири 2".

Высокое налогообложение доходов "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти наверняка уменьшило возможности и стимулы для компании инвестировать в расширение на альтернативные рынки.

В 2023 году "Газпром" уплатил в российский бюджет примерно 28 миллиардов долларов, что составляет около 9% от общих доходов бюджета РФ, отмечает британская разведка.

Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%, добавили в ведомстве.

Темы: РосcияГазпромвойна
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