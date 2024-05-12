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Люди масово виїжджають з Вовчанська через страх нової окупації – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 15:08
Люди масово виїжджають з Вовчанська через страх нової окупації – ЗМІ
ілюстративне фото: харківська ова

Жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через загрозу нової окупації міста.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Видання наголошує, що місто обстрілюється "безперебійно" російськими військами.

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Під час евакуації біля рятувальників та журналістів упав FPV-дрон.

Дослівно: "У Вовчанську люди вже були під російською окупацією – і вони не хочуть...

Вони намагаються виїхати звідси, не лише через обстріли, а й через страх окупації".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 12 травня надзвичайники з-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, врятували двох чоловіків, ще одна жінка загинула.

Теми: Харківська областьевакуаціявійнаокупація
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