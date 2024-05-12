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Люди массово выезжают из Волчанска из-за страха новой оккупации - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 15:08
Люди массово выезжают из Волчанска из-за страха новой оккупации - СМИ
иллюстративное фото: харьковская ова

Жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за угрозы новой оккупации города.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Издание отмечает, что город обстреливается "бесперебойно" российскими войсками.

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Во время эвакуации у спасателей и журналистов упал FPV-дрон.

Дословно: "В Волчанске люди уже были под российской оккупацией - и они не хотят...

Они пытаются уехать отсюда, не только из-за обстрелов, но и из-за страха оккупации".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 12 мая чрезвычайники из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла.

Темы: Харьковская областьэвакуациявойнаоккупация
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