Люди массово выезжают из Волчанска из-за страха новой оккупации - СМИ
Воскресенье, 12 мая 2024, 15:08
Жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за угрозы новой оккупации города.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Издание отмечает, что город обстреливается "бесперебойно" российскими войсками.
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Во время эвакуации у спасателей и журналистов упал FPV-дрон.
Дословно: "В Волчанске люди уже были под российской оккупацией - и они не хотят...
Они пытаются уехать отсюда, не только из-за обстрелов, но и из-за страха оккупации".
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Напомним: Утром 12 мая чрезвычайники из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасли двух мужчин, еще одна женщина погибла.