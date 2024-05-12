Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни двічі вдарили по найближчому передмістю Харкова

Катерина ТищенкоНеділя, 12 травня 2024, 23:05
Росіяни двічі вдарили по найближчому передмістю Харкова
ілюстративне фото УП

У неділю пізно ввечері російські війська завдали ударів по найближчому передмістю Харкова, зафіксовано два прильоти.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: о 22:40 Терехов повідомив, що в Харкову було чутно вибух.

Реклама:

О 22:54 він написав про "обидва прильоти у найближчому передмісті".

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.

"На цю хвилину – без постраждалих. Інформація про руйнування встановлюється", – додав він.

Теми: Харківвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоУдари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а кількість поранених – до 28

У суботу обмеження енергопостачання діятиме тільки для промисловості – "Укренерго"

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але з нововведенням

Євросоюз заборонив ще 4 російських ресурси пропаганди

Справа на понад 2 мільярди: у ДБР оприлюднили подробиці затримання Кропачова

відеоМіноборони презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК

Усі новини...
Харків
У Харкові було чути серію вибухів – ЗМІ
Росіяни вдарили по передмістю Харкова
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
Останні новини
21:18
TikTok почав тестувати завантаження 60-хвилинних відео
21:10
Молдова засудила наміри російських "миротворців" провести навчання в Придністров’ї
21:10
На Херсонщині через російську атаку постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій
21:06
В Україні цьогоріч заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино
21:01
оновленоУдари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а кількість поранених – до 28
20:46
АРМА вперше продаватиме за згодою власника землю, на якій можуть збудувати гірськолижний курорт
20:32
Welt: ЄС допускає навчання українських військових на території України з 2025 року
20:27
П’ята частина земель НААН опинилася в окупації
20:18
Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію до відновлення
20:13
Ціни на срібло вперше за 11 років перевищили 30 доларів за унцію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: