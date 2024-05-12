Росіяни двічі вдарили по найближчому передмістю Харкова
Неділя, 12 травня 2024, 23:05
У неділю пізно ввечері російські війська завдали ударів по найближчому передмістю Харкова, зафіксовано два прильоти.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: о 22:40 Терехов повідомив, що в Харкову було чутно вибух.
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О 22:54 він написав про "обидва прильоти у найближчому передмісті".
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.
"На цю хвилину – без постраждалих. Інформація про руйнування встановлюється", – додав він.