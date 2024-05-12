Росіяни двічі вдарили по найближчому передмістю Харкова

У неділю пізно ввечері російські війська завдали ударів по найближчому передмістю Харкова, зафіксовано два прильоти.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: о 22:40 Терехов повідомив, що в Харкову було чутно вибух.

Реклама:

О 22:54 він написав про "обидва прильоти у найближчому передмісті".

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.

"На цю хвилину – без постраждалих. Інформація про руйнування встановлюється", – додав він.