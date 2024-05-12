Россияне дважды ударили по ближайшему пригороду Харькова

В воскресенье поздно вечером российские войска нанесли удары по ближайшему пригороду Харькова, зафиксировано два прилета.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: в 22:40 Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.

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В 22:54 он написал об "обоих прилетах в ближайшем пригороде".

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что попадание зафиксировали за пределами города Харьков.

"На эту минуту - без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается", - добавил он.