Россияне дважды ударили по ближайшему пригороду Харькова
Воскресенье, 12 мая 2024, 23:05
В воскресенье поздно вечером российские войска нанесли удары по ближайшему пригороду Харькова, зафиксировано два прилета.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: в 22:40 Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв.
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В 22:54 он написал об "обоих прилетах в ближайшем пригороде".
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что попадание зафиксировали за пределами города Харьков.
"На эту минуту - без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается", - добавил он.