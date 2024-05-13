Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі

Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі перекрито.

Джерело: Эхо Кавказа

Деталі: Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

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Пряма мова організаторів мітингу: "Ми збираємося і залишаємося на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо "російського закону", щоб підготувати його до голосування в третьому читанні…"

"…давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти в будівлю парламенту і продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу і Конституції".

"Так Європі! Ні російському закону!"

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Деталі: Видання повідомляє, що біля будівлі законодавчого органу Грузії мобілізовані додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішньої сторони металевими загородженнями.

протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

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