Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі
Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі перекрито.
Джерело: Эхо Кавказа
Деталі: Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".
Пряма мова організаторів мітингу: "Ми збираємося і залишаємося на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо "російського закону", щоб підготувати його до голосування в третьому читанні…"
"…давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти в будівлю парламенту і продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу і Конституції".
"Так Європі! Ні російському закону!"
Деталі: Видання повідомляє, що біля будівлі законодавчого органу Грузії мобілізовані додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішньої сторони металевими загородженнями.
Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Передісторія:
- Цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів. Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.
- На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.
- Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії. Додаткові попередження пролунали і від Білого дому та Конгресу США.
- Прем'єр Грузії у відповідь на тиск натякнув, що "Грузинська мрія" готова до дрібних поступок у тексті проєкту, але відкинув можливість суттєвих змін.