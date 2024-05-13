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Закон про "іноагентів": протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 00:42
Закон про іноагентів: протестувальники перекрили центральний рух у Тбілісі
протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники закону про "іноагентів", автомобільний рух тбіліським проспектом Руставелі перекрито.

Джерело: Эхо Кавказа

Деталі: Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

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Пряма мова організаторів мітингу: "Ми збираємося і залишаємося на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо "російського закону", щоб підготувати його до голосування в третьому читанні…"

"…давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти в будівлю парламенту і продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу і Конституції".

"Так Європі! Ні російському закону!"

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Деталі: Видання повідомляє, що біля будівлі законодавчого органу Грузії мобілізовані додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішньої сторони металевими загородженнями.

 
протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа
 
протести у Тбілісі, фото: Эхо Кавказа

Нагадаємо: Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Передісторія:

  • Цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів. Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.
  • На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.
  • Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії. Додаткові попередження пролунали і від Білого дому та Конгресу США.
  • Прем'єр Грузії у відповідь на тиск натякнув, що "Грузинська мрія" готова до дрібних поступок у тексті проєкту, але відкинув можливість суттєвих змін. 

Теми: Грузіямітингиакції
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