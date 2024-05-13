Закон об "иноагентах": протестующие перекрыли центральное движение в Тбилиси

Возле здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники закона об "иноагентах", автомобильное движение по тбилисскому проспекту Руставели перекрыто.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: Демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где 13 мая в 9 утра должно состояться заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

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Прямая речь организаторов митинга: "Мы собираемся и остаемся на ночь, потому что на утро 13 мая власть назначила комитетские слушания по „российскому закону", чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении... "

"...давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам "Мечты" войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции".

"Да Европе! Нет российскому закону!"

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Детали: Издание сообщает, что у здания законодательного органа Грузии мобилизованы дополнительные силы полиции. Они закрыли ворота парламента с внутренней стороны металлическими заграждениями.

протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

Напомним: Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

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