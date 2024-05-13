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Закон об "иноагентах": протестующие перекрыли центральное движение в Тбилиси

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 мая 2024, 00:42
Закон об иноагентах: протестующие перекрыли центральное движение в Тбилиси
протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

Возле здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники закона об "иноагентах", автомобильное движение по тбилисскому проспекту Руставели перекрыто.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: Демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где 13 мая в 9 утра должно состояться заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

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Прямая речь организаторов митинга: "Мы собираемся и остаемся на ночь, потому что на утро 13 мая власть назначила комитетские слушания по „российскому закону", чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении... "

"...давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам "Мечты" войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции".

"Да Европе! Нет российскому закону!"

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Детали: Издание сообщает, что у здания законодательного органа Грузии мобилизованы дополнительные силы полиции. Они закрыли ворота парламента с внутренней стороны металлическими заграждениями.

 
протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа
 
протесты в Тбилиси, фото: Эхо Кавказа

Напомним: Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Предыстория:

  • На этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов. Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.
  • На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут. Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
  • Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии. Дополнительные предупреждения прозвучали и от Белого дома и Конгресса США.
  • Премьер Грузии в ответ на давление намекнул, что "Грузинская мечта" готова к некоторым уступкам в тексте проекта, но отверг возможность существенных изменений.

Темы: Грузиямитингиакции
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