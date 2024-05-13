Військові США збили безпілотник єменських хуситів над Аденською затокою

Військові США заявили, що знищили запущений з контрольованих хуситами районів Ємену безпілотник над Аденською затокою.

Джерело: CENTCOM у мережі Х

Дослівно: "Приблизно о 3:30 ранку (за часом Сани) 12 травня сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили один безпілотний повітряний комплекс (UAS), запущений підтримуваними Іраном хуситами над Аденською затокою з районів, контрольованих хуситами в Ємені".

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Деталі: У CENTCOM додали, що повідомлень про постраждалих чи пошкоджень кораблів США, коаліції або торгових суден не було.

Військові зазначили, що безпілотник становив безпосередню загрозу як для сил коаліції, так і для торгових суден у регіоні.

Що передувало: Сполучені Штати заявили, що 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.