Военные США сбили беспилотник йеменских хуситов над Аденским заливом

Военные США заявили, что уничтожили запущенный из контролируемых хуситами районов Йемена беспилотник над Аденским заливом.

Источник: CENTCOM в сети Х

Дословно: "Примерно в 3:30 утра (по времени Саны) 12 мая силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили один беспилотный воздушный комплекс (UAS), запущенный поддерживаемыми Ираном хуситами над Аденским заливом из районов, контролируемых хуситами в Йемене".

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Детали: В CENTCOM добавили, что сообщений о пострадавших или повреждениях кораблей США, коалиции или торговых судов не было.

Военные отметили, что беспилотник представлял непосредственную угрозу как для сил коалиции, так и для торговых судов в регионе.

Что предшествовало: Соединенные Штаты заявили, что 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.