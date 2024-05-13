Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot − румунський прем’єр

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.

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Пряма мова румунського прем’єра: "Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні".

Деталі: Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – підсумував Чолаку.

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