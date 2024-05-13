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Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot − румунський прем’єр

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 13 травня 2024, 09:03
Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot − румунський прем’єр
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар. Фото з мережі Х

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.

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Пряма мова румунського прем’єра: "Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні".

Деталі: Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – підсумував Чолаку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що його країна може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot. 
  • Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.
  • Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.
  • Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.

Теми: РумуніяППОдопомога Україні
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