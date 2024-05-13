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Министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot − румынский премьер

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 13 мая 2024, 09:03
Министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot − румынский премьер
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар. Фото из сети Х

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно возможности предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Чолаку рассказал, что пока не обсуждал с президентом страны Клаусом Йоханнисом возможность предоставления Украине Patriot, однако имел разговор с главой Минобороны, и тот к этой идее не очень благосклонен.

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Прямая речь румынского премьера: "Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине".

Детали: В то же время он отметил, что решение о передаче должен принимать Высший совет национальной обороны (CSAT).

"Я твердо убежден, что мы примем мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", − подытожил Чолаку.

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Предыстория:

  • Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил из Белого дома, где он находился, что его страна может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot. 
  • Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.
  • После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.
  • Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.

Темы: РумынияПВОпомощь Украине
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