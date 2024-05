Комітет парламенту Грузії за хвилину погодив закон про "іноагентів"

Юридичний комітет парламенту Грузії за хвилину розглянув та підтримав редакцію проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", перед парламентом протест. Попереду — фінальне голосування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Комітет з юридичних питань підтримав проєкт "Про прозорість іноземного впливу" для винесення на голосування у залі у фінальному третьому читанні. Процедура зайняла близько хвилини, у ній брали участь кілька членів парламентської більшості.

Реклама:

Опозиційна депутатка Хатія Деканоїдзе називає засідання і його результати нелегітимними.

Police seen beating a detained protestor outside the Georgian Parliament pic.twitter.com/J2vpkQtdi3