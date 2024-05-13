Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Комитет парламента Грузии за минуту согласовал закон об "иноагентах"

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 09:32
Комитет парламента Грузии за минуту согласовал закон об иноагентах
Фото: Getty Images

Юридический комитет парламента Грузии за минуту рассмотрел и поддержал редакцию проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", перед парламентом протест. Впереди - финальное голосование.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Комитет по юридическим вопросам поддержал проект "О прозрачности иностранного влияния" для вынесения на голосование в зале в финальном третьем чтении. Процедура заняла около минуты, в ней участвовали несколько членов парламентского большинства.

Реклама:

Оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе называет заседание и его результаты нелегитимными.

ВИДЕО ДНЯ

Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Полиция оттеснила протестующих, которые перед этим ночевали под зданием, от служебных входов законодательного органа, чтобы туда могли попасть депутаты "Грузинской мечты".

В сети появились кадры жесткого избиения полицией задержанного протестующего утром 13 мая, правозащитники призывают главу МВД немедленно отреагировать.

14 мая проект должны вынести на голосование в зале.

Напомним: На прошлой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.

11 мая в Тбилиси прошел рекордный митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Темы: Грузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Грузия
В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от входов в парламент
Закон об "иноагентах": протестующие перекрыли центральное движение в Тбилиси
В Тбилиси тысячи людей протестуют против закона об "иноагентах"
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: