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Держсекретар США: Наступ Ізраїлю на Рафах не знищить ХАМАС, а спровокує анархію

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 13 травня 2024, 10:31
Держсекретар США: Наступ Ізраїлю на Рафах не знищить ХАМАС, а спровокує анархію
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що масштабний наступ Ізраїлю на місто Рафах у Газі спровокує анархію і не призведе до ліквідації терористичного угруповання ХАМАС.

Деталі: американський держсекретар висловив в інтерв'ю CBS News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він нагадав, що США протягом багатьох місяців висловлювали стурбованість великою військовою операцією в Рафаху, оскільки більшість населення з Гази переїхало до Рафаха.

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"І ми сказали Ізраїлю, що ми не можемо і не будемо підтримувати операцію в Рафаху, велику військову операцію, за відсутності надійного плану захисту цивільного населення", – зазначив Блінкен.

За його словами, Ізраїль повинен мати "чіткий, надійний план захисту цивільного населення, якого ми поки що не бачимо".

Крім того, США хочуть бачити план дій після завершення конфлікту в Газі.

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"Ми бачимо частини Гази, які Ізраїль очистив від ХАМАС і куди повертається ХАМАС… Коли ми дивимося на Рафах, вони (Ізраїль. – Ред.) можуть увійти туди і досягти певного початкового успіху, але потенційно за неймовірно високу ціну для цивільного населення, і цей успіх не буде довготривалим, не буде стійким", – переконаний держсекретар.

Він вважає, що повністю очистити Рафах від бойовиків ХАМАС не вдасться.

"Або якщо вони (ХАМАС. – Ред.) заберуться з Гази, як ми вважаємо, вони повинні це зробити, то утвориться вакуум, який, швидше за все, буде заповнений хаосом, анархією і, зрештою, знову ХАМАС", – додав Блінкен.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС у Газі.

Теми: СШАІзраїль
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