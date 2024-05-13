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Госсекретарь США: Наступление Израиля на Рафах не уничтожит ХАМАС, а спровоцирует анархию

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 13 мая 2024, 10:31
Госсекретарь США: Наступление Израиля на Рафах не уничтожит ХАМАС, а спровоцирует анархию
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что масштабное наступление Израиля на город Рафах в Газе спровоцирует анархию и не приведет к ликвидации террористической группировки ХАМАС.

Детали: американский госсекретарь высказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он напомнил, что США в течение многих месяцев выражали обеспокоенность большой военной операцией в Рафахе, поскольку большинство населения из Газы переехало в Рафах.

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"И мы сказали Израилю, что мы не можем и не будем поддерживать операцию в Рафахе, большую военную операцию, при отсутствии надежного плана защиты гражданского населения", - отметил Блинкен.

По его словам, Израиль должен иметь "четкий, надежный план защиты гражданского населения, которого мы пока не видим".

Кроме того, США хотят видеть план действий после завершения конфликта в Газе.

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"Мы видим части Газы, которые Израиль очистил от ХАМАС и куда возвращается ХАМАС... Когда мы смотрим на Рафах, они (Израиль. – Ред.) могут войти туда и достичь определенного начального успеха, но потенциально за невероятно высокую цену для гражданского населения, и этот успех не будет долговременным, не будет устойчивым", – убежден госсекретарь.

Он считает, что полностью очистить Рафах от боевиков ХАМАС не удастся.

"Или если они (ХАМАС. – Ред.) уберутся из Газы, как мы считаем, они должны сделать, то образуется вакуум, который, скорее всего, будет заполнен хаосом, анархией и, в конце концов, снова ХАМАС", – добавил Блинкен.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.

Темы: СШАИзраиль
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