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В низці областей виє тривога

Ірина БалачукПонеділок, 13 травня 2024, 12:16
В низці областей виє тривога
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголосила повітряну тривогу в низці областей на сході, у центрі та на півдні країни через загрозу застосування балістики і ракетних ударів.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Ракетна небезпека з півночі!".

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Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Доповнено: Пізніше тривоги на півночі країни скасували, водночас сирени почали лунати на півдні країни − у Херсонській та Одеській областях.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" − повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Теми: повітряна тривога
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