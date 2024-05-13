В низці областей виє тривога

Влада України оголосила повітряну тривогу в низці областей на сході, у центрі та на півдні країни через загрозу застосування балістики і ракетних ударів.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Ракетна небезпека з півночі!".

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Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Доповнено: Пізніше тривоги на півночі країни скасували, водночас сирени почали лунати на півдні країни − у Херсонській та Одеській областях.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" − повідомили у Повітряних силах ЗСУ.