В ряде областей звучит тревога
Понедельник, 13 мая 2024, 12:16
Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей на востоке, в центре и на юге страны из-за угрозы применения баллистики и ракетных ударов.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Ракетная опасность с севера!".
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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Дополнено: Позже тревоги на севере страны отменили, в то же время сирены начали звучать на юге страны − в Херсонской и Одесской областях.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" − сообщили в Воздушных силах ВСУ.