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В ряде областей звучит тревога

Ирина БалачукПонедельник, 13 мая 2024, 12:16
В ряде областей звучит тревога
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей на востоке, в центре и на юге страны из-за угрозы применения баллистики и ракетных ударов.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Ракетная опасность с севера!".

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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Дополнено: Позже тревоги на севере страны отменили, в то же время сирены начали звучать на юге страны − в Херсонской и Одесской областях.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" − сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Темы: воздушная тревога
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