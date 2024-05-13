З Тиси витягли тіло потопельника: це вже 29 загиблий

Прикордонники витягли з річки Тиса тіло ще одного загиблого чоловіка − це вже 29-потопельник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: ДПСУ

Дослівно служба: "Учора (12 травня − ред.) ввечері прикордонники відділення "Бодалово" Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що для того, щоб наздогнати і дістати із річки потопельника, прикордонники використали малий прикордонний катер.

Загиблого витягнули на берег і викликали поліцію.

Фото ДПСУ

Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

ВІДЕО ДНЯ

"Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці", − підсумували у ДПСУ.

Читайте також: Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон

Плюси, мінуси й підводні камені річки Тиса. Відеорепортаж із берегів "Стікса для ухилянтів"