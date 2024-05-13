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З Тиси витягли тіло потопельника: це вже 29 загиблий

Ірина БалачукПонеділок, 13 травня 2024, 11:40
З Тиси витягли тіло потопельника: це вже 29 загиблий
Фото ДПСУ

Прикордонники витягли з річки Тиса тіло ще одного загиблого чоловіка − це вже 29-потопельник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: ДПСУ

Дослівно служба: "Учора (12 травня − ред.) ввечері прикордонники відділення "Бодалово" Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією".

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Деталі: Повідомляється, що для того, щоб наздогнати і дістати із річки потопельника, прикордонники використали малий прикордонний катер.

Загиблого витягнули на берег і викликали поліцію. 

 
Фото ДПСУ

Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

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"Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці", − підсумували у ДПСУ.

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Теми: кордонмобілізація
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